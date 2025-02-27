高知市針木で梨の生産者が庭や室内に約100組のおひなさまを飾り、地域の憩いの場所を作っています。なかにはちょっと変わったおひなさまもいるようです。かわいらしいウサギのおひなさまに、大正時代に作られたという歴史あるおひなさま。高知市針木で新高梨を育てる池澤やま信農園の池田和徳さんの自宅では、桃の節句に合わせてひな人形約100組を飾っています。このひな人形は妻の美代さんが30年前から趣味で集めたもので、なかに