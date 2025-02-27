厚生労働省の発表した人口動態統計の速報値によりますと2024年に生まれた赤ちゃんの数は全国で72万988人と過去最少となり、全ての都道府県で前の年より減少しました。このうち高知県は前年の速報値より296人少ない3233人と過去最少となり、全国で最も少なくなりました。今回の速報値は外国人も含まれていて厚生労働省は6月にも日本人だけを対象とした人口動態統計の概数を公表する予定です。