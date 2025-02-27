トロルヘッタンの工場でコブラ生産英国のスポーツカーメーカーであるACカーズは、新型車「コブラGTロードスター」と「コブラGTクーペ」の生産拡大のため、スウェーデンのTエンジニアリング社と提携した。【画像】現代技術で復活！ 5.0L V8スポーツカー【ACコブラGTロードスターを写真で見る】全14枚Tエンジニアリング社は、スウェーデンの自動車メーカー、サーブの閉鎖後、2011年に元従業員たちによって設立された。歴史あるトロ