BS松竹東急公式サイトより 松竹は2月27日、映像関連事業のBS放送事業から松竹グループとして撤退すると発表した。理由として、当初計画に比べて広告売上が伸びていないことを挙げている。 同社グループの松竹ブロードキャスティングと東急は2020年7月に「BS松竹東急株式会社」を設立し、2022年3月26日にBSチャンネル「BS松竹東急」の放送を開始している。 松竹は「BS松竹東急は、2022年3月に開局以降