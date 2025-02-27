日本相撲協会は27日、大阪市内で3月1日に実施する春場所の新弟子検査に34人が申し込んだと発表した。春場所は「就職場所」と呼ばれ年6場所で最も受検者が多いが、相撲人口の減少に伴い昨年の受検者は義務教育修了が受検資格に定着した1973年以降で最少の27人。今年は7人増えた。幕下付け出し資格を承認された拓大4年の五島雅治（21＝藤島部屋）、鹿児島・樟南高3年で昨年の国民スポーツ大会少年の部優勝の福崎真逢輝（まある