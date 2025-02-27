フジテレビと親会社フジ・メディア・ホールディングス（HD）の定例取締役会が27日、東京・台場の同局で行われた。終了後にフジテレビの清水賢治社長が報道陣に対応。中居正広氏の女性トラブル把握後も起用を続けたことについて「不適切な判断だった」と述べた。清水氏は「視聴者、広告主、出演者、制作関係の皆様など多くの皆様にご迷惑とご心配をおけかしていますことを深くお詫び申し上げます。弊社は相談を受けていたにもか