【ロサンゼルス＝後藤香代】「フレンチ・コネクション」「許されざる者」で知られる米国の俳優ジーン・ハックマンさんが２６日、米ニューメキシコ州の自宅で死亡しているのが発見された。複数の米メディアが伝えた。９５歳だった。自宅ではピアニストの妻ベッツィ・アラカワさんも亡くなっていたほか、飼い犬も死んでいた。地元保安官事務所は事件性はないとみているが、死因は発表していないという。米カリフォルニア州生まれ