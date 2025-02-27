日米共同訓練「アイアン・フィスト」で、戦闘訓練をする陸上自衛隊の水陸機動団の隊員＝27日午後、鹿児島県・沖永良部島陸上自衛隊と米海兵隊は27日、鹿児島県の沖永良部島の笠石海岸で、離島奪還訓練を実施した。九州・沖縄で19日に始まった共同訓練「アイアン・フィスト（鉄の拳）」の一環で、ボートで上陸し、戦闘する手順を確認。台湾や沖縄県・尖閣諸島を巡る有事を念頭に、南西諸島各島への部隊展開の前例を積み上げること