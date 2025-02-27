東京ディズニーランドでショーに出演していた女性がパワハラを受けたとしてオリエンタルランドを訴えた裁判で、最高裁で女性の敗訴が確定しました。この裁判は、東京ディズニーランドでショーに出演していた女性が上司からパワハラを受けて体調を崩したと主張し、運営会社のオリエンタルランドに損害賠償を求めたものです。一審の千葉地裁は安全配慮義務違反を認め、オリエンタルランドに88万円の支払いを命じましたが、二審の東京