実戦形式の打撃練習に登板した阪神・湯浅＝宜野座国指定の難病「胸椎黄色靱帯骨化症」からの復帰を目指す阪神の湯浅が27日、沖縄・宜野座で実戦形式の打撃練習に登板して20球。「投げるたびに良くなっている。前に進めている感覚がある」と手応えを口にした。若手主体の「具志川組」では実戦復帰登板もした25歳。同組のキャンプ終了後も温暖な沖縄に残って調整している。「いい力感で投げられた」そうで、降板時にスタンドから