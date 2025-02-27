日本相撲協会は27日、大相撲春場所（3月9日初日・エディオンアリーナ大阪）の新弟子検査（同1日）の受検者を発表し、34人が申し込んだ。拓大で昨年の全日本選手権3位の五島雅治（22）＝愛知県出身、藤島部屋＝と、樟南高（鹿児島）で同選手権8強の福崎真逢輝（18）＝鹿児島県出身、藤島部屋＝らが受検する。五島、福崎は幕下最下位格付け出し資格を持つ。卒業時期が重なり年6場所で最も志願者の多い春場所では、義務教育修了が