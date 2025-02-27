中国の国産アニメーション映画「哪吒之魔童閙海（ナーザの魔童大暴れ）」が空前の大ヒットとなったことを受け、中国では今、「小規模だが素晴らしい」映画・ドラマ制作会社が続々と台頭し、関連人材の需要が高まると同時に、供給も増えている。深セン竜崗区坂田街道（エリア）で先日開催された就職説明会では、「哪吒」シリーズの視覚効果を担当した企業に応募が殺到していた。同じく「哪吒」