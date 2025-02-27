2025年第12回ワールドゲームズ（成都大会）のトーチ「竹夢」が27日午前、四川省成都市内で発表されました。ワールドゲームズでトーチが用いられるのは初めてです。「竹夢」は中国語の発音が似ている「遂夢（夢を追う）」の意味が込められています。デザイン面では古代蜀国文明、公園と都市、イノベーション、無限の変化などの理念に基づいており、造形や色彩、装飾模様など細部に至るまでワールドゲームズの理念を表現し、ワールド