国内外に展開する大型ショッピング施設「ららぽーと」。愛知県内では3つ目になる「ららぽーと安城」が、愛知県安城市に4月18日グランドオープンします！ 【写真を見る】大型ショッピング施設 ｢ららぽーと安城｣ 4月18日グランドオープン 215店舗が出店予定 フードコートは1250席！ JR安城駅からは徒歩10分ほど、車でのアクセスも便利な場所で、駐車場には約3500台を収容することが可能