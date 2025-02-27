球団発表楽天は27日、宋家豪投手が右膝外側半月板縫合術を行ったと発表した。試合復帰まで6か月を要する見込みだという。今季で来日10年目を迎える宋は、昨季41試合に登板して1勝2敗17ホールド、防御率3.18だった。今春のキャンプは2軍スタートで、14日に1軍に合流していた。2021年には63試合に登板するなど、過去9年間で6度の40試合登板を果たしたタフネス右腕だったが、長期離脱を余儀なくされた。チームにとって痛いアク