◆練習試合・ソフトバンクB組7―0NTT東日本（27日、生目第二）ソフトバンクの台湾出身で育成の張峻瑋（チャン・ジェンウェイ）投手（19）が実戦デビューで快投を見せた。B組の練習試合に登板し、1回無安打無失点、1奪三振。最速は151キロだった。「あまり考えすぎず打者と集中するイメージで投げた。打者に集中することだけでした」と上がったマウンド。先頭打者は2球で追い込むと、内角への変化球で見逃し三振。2人目