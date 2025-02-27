◆球春みやざき・ソフトバンク9―0韓国斗山（27日、宮崎アイビー）ソフトバンクは13安打9得点で快勝した。途中出場したドラフト5位の高校生ルーキー、石見颯真内野手（18＝愛工大名電高）が初の1軍戦で2安打2打点と大活躍した。26日の韓国・ロッテ戦（宮崎アイビー）は4安打1得点。物足りない若手野手のアピールに小久保裕紀監督は「初見（の投手）とか言い訳になりませんね。あと3試合が今のメンバー。（3月）4日からS組と