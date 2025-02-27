北海道内で初めて実名が公表された特定少年の裁判員裁判。少年としての更生か、成人と同じように罪を償わせるのか。法廷では裁判員が難しい判断を迫られることになります。当時１９歳の若さで凄惨な犯行に及んだ小西優花被告。実名が公表された特定少年の裁判員裁判は過去にもありました。 ２０２１年１０月、山梨県甲府市で起きた放火殺人事件。当時１９歳の男が住宅に侵入し、夫婦２人を殺害した上、家に火をつけて全焼させた