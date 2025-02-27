一面、銀世界の上越市牧区。収穫されているのは『雪下キャベツ』です。 棚広生産組合は、2年前から栽培を開始。ブランド名は『深山姫』です。通常のキャベツより糖度が高く、みずみずしいのが特徴です。 1月下旬から収穫が始まっていますが、キャベツ畑のまわりにはそびえ立つような雪の壁が･･･。 ■棚広生産組合 益子泉さん 「ここで(雪が)4mくらいある。今年はよく降ったなと思いながら(収穫している)。」 近年まれ