小西被告の１回目の裁判員裁判は夕方に終わりました。旭川地裁前から最新情報を伝えてもらいます。 小西被告の初公判は、予定より早く２０２５年２月２７日午後４時半ごろに終了しました。小西被告はストライプの白いシャツに茶色い髪を後ろでまとめた姿で現れ、終始緊張した様子で座っていました。また、私は事件発生当時から取材をしてきましたが、知人などから聞くイメージとは一転して、少しおどおどした様子が印象的