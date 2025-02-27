パナソニックホールディングスは津賀一宏会長（６８）が今年６月に取締役会長を退任するなどの役員人事を発表しました。津賀会長は６月２３日付で特別顧問に就き、後任会長は空席になるということです。人事は６月の株主総会を経て正式決定しますが、社内・社外取締役の平均年齢は、約４歳若返るといい、６０歳の楠見雄規社長兼グループＣＥＯのもと、さらに改革を進めていく姿勢です。パナソニックホールディングスは家電事業など