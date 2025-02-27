アメリカのトランプ政権は第2次政権で初めてとなる閣議を開きました。トランプ氏は閣僚ではないイーロン・マスク氏を同席させ、ムダ削減の成果を称えました。第2次トランプ政権発足後、初めての閣議。国務長官や国防長官ら22人の閣僚がいましたが、主役となったのは…アメリカトランプ大統領「イーロン、今、何をしていて、無駄をどれだけ削減しているか説明してくれないか」閣僚ではなく、「政府効率化省」を率いる「特別政府職