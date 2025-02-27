競輪を統括するJKAは27日、禁止薬物が検出された北井佑季（35＝神奈川・119期）が、S級S班選出委員会においてS級S班から除外され、2月28日付けでS級1班に格付けされたことを発表した。これに伴い「KEIRINグランプリ2024」の補欠で次点だった犬伏湧也（29＝徳島・119期）が4月1日からS級S班に追加選出されることも決定した。また、保留中だった北井の斡旋は3月から3カ月の停止とした（1月の立川記念の失格により、6月1日から1