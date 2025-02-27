フジ・メディアホールディングスは、取締役相談役の日枝氏が経営諮問委員会の委員を辞任したと発表しました。【映像】金光社長「辞任の申し出を受けました」フジテレビの経営諮問委員会は、社外の取締役3人、社内の取締役2人で構成され、取締役の選任や報酬などについて取締役会に意見や提言を行う組織です。フジ・メディア・ホールディングスの金光社長は、日枝氏に委員の辞任を促したところ了承したとして、27日付けで辞任し