和歌山県警察本部和歌山県田辺市の認可外保育施設で2023年7月、生後5カ月の女児がうつぶせのまま意識不明となり、その後亡くなった問題で、和歌山県警は28日にも業務上過失致死の疑いで、施設代表の女性保育士を書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材で27日、分かった。捜査関係者によると、女性保育士は23年7月25日、「託児所めぐみ」で預かった大阪府泉大津市の女児の適切な保育をせず、死亡させた疑いがある。県