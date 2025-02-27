来日したDeNAのバウアー＝27日（球団提供）DeNAは27日、2季ぶりに復帰したトレバー・バウアー投手が来日したと発表した。球団を通じ「横浜の町に帰ってくることができ、喜びに満ちあふれている。優勝に貢献できるように頑張る」などとコメントした。バウアーは2020年に米大リーグ、レッズでナ・リーグのサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）を受賞。23年にDeNA入りし、10勝4敗、防御率2.76の好成績を残した。昨季はメキシコのリーグ