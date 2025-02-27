サルは車が好き。突然、現れたサルが思いがけない行動に。■サルは車が大好き！？男性は母と2人で伊豆半島を巡った帰りに海沿いの登り坂を走っていました。すると、前方を走る車やバイクが減速。一体なぜ…。サルが目の前に3匹。サルをひかないよう、ゆっくり走り出すと…。また別の2匹のサルが男性の車の前に。1匹がボンネットの上に飛び乗ってきたのです。運転していた男性「全然、おびえる様子がなくて本当にびっくり。