東京電力は2月27日、柏崎刈羽原発7号機について、テロ対策施設の工事の完了時期を2029年に変更すると発表しました。これにより仮に再稼働したとしても10月以降は運転することができなくなります。 ■“テロ対策施設”工事完了時期を29年に延期 【東京電力 柏崎刈羽原発稲垣武之 所長】「工事完了時期を2029年8月に変更し、本日、原子力規制委員会へ設置許可にかかる工事計画の変更を行いました」柏崎刈羽原発7号機で整備が進め