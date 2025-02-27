東京23区などで定められるタクシー運賃の幅を国が一律に引き上げた対応をめぐり、値上げを拒むタクシー会社側が、運賃値上げなどを命じる行政処分の差し止めを求めた仮処分申し立てで、最高裁第三小法廷（平木正洋裁判長）は、同社の訴えを認めた地裁と高裁の決定を取り消した。「値上げに裁量権の乱用はない」として、同社が求めた処分差し止めを認めない判断が確定した。26日付の決定。裁判官5人のうち4人の多数意見。法学者