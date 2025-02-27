ＪＫＡは２７日、北井佑季（３５＝神奈川）がドーピング検査において禁止物質が検出された事実によるドーピング違反と認定され、出場あっせん停止（３月１日から３か月間）が決定したことにより、Ｓ級Ｓ班選出委員会においてＳ級Ｓ班から除外され、Ｓ級１班に格付けされると発表した。この除外に伴い、犬伏湧也（２９＝徳島）をＳ級Ｓ班追加選出者とすることも決定した。犬伏はＳ級Ｓ班選出委員会開催時にＳ級１班に在籍し、Ｋ