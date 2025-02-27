立ち技格闘技イベント「Ｋ―１」の宮田充プロデューサーが、傷害容疑で書類送検されたＫ―１スーパーバンタム級王者の金子晃大（２８）の現状と今後について説明した。金子は千葉県内のジムで練習相手をケガさせたとして傷害容疑で書類送検されたことが２７日に一部で報じられた。これについて宮田プロデューサーは「Ｋ―１としても担当者が向き合っています。そういう状況は認識しています」と説明。その上で「決まったことが