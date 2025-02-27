ノアは２７日、３月２日横浜武道館で行われる「ＧＨＣへビー級＆ＧＨＣナショナルＷ王座戦ランバージャックデスマッチ」の調印式を都内で行った。ＧＨＣヘビー級王者のＯＺＡＷＡがＧＨＣナショナル王者の征矢学と対戦する。征矢は「小沢は（ナショナルのベルトについて）二軍三軍のベルトだと言っていますが、俺にとっては一軍以上の価値があるベルトだ」と力説。「ある日『ナショナル君』が降りてきたんです。『僕に価値があ