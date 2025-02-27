[ブリュッセル ２７日 ロイター] - 欧州連合（ＥＵ）のコスタ欧州理事会議長（大統領）は２７日、ウクライナのゼレンスキー大統領を３月６日に開催されるＥＵ特別首脳会議に招待し、今後のウクライナ支援について話し合うことを明らかにした。コスタ氏はＥＵ首脳に充てた招待状の中で「ＥＵとその加盟国は、欧州の安全保障により大きな責任を負う用意がある」と強調。「従って、ウクライナの恒久的な平和を確保するために必要