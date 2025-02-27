楽天・宗山塁内野手（２２）＝明大＝が２７日、本拠地の楽天モバイルパーク宮城で初めて練習を行った。天然芝のグラウンドに「どういう風に自分がプレーしていくかは慣れていかないといけない」と、肌で感じたことを生かしていくときっぱり。ホーム開幕戦は４月１日の西武戦になるが、「東北のファンの方々に自分のプレーを早く見て頂きたい」と意気込みを語った。この日が２２歳の誕生日。練習前にはバックスクリーンに誕生日