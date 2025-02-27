元五輪銀メダリスト・卓球の福原愛さんが、中国文化観光部の在外機構「中国駐大阪観光代表処」公式YouTubeに登場。ドラマ仕立ての動画に出演している。「漢服は太ってもバレない。私似合うかもしれない」福原さんが登場したのは、2025年1月28日に公開された、四川省成都市をPRする「福原社長と文東君の成都出張注意マニュアル」と題した動画だ。福原さんはパンツスーツとハイヒール姿で髪は後ろで1つ結びにし、赤いリップが際立つ