ドジャース・山本由伸（c）SANKEI ドジャースの山本由伸投手（26）は26日（日本時間27日）、敵地ブリュワーズの球場で行われたオープン戦で2度目の先発登板をした。 2回⅓で54球を投げて、4被安打（2被本塁打）、2奪三振、2与四球、3失点、防御率は6.75となった。 初回の立ち上がりは1番トゥラングを一塁ゴロに打ち取る。 2番コントレラスにライト前ヒットを許すが、続く3番ミッチェルをスプリッ