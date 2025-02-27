森山直太朗 森山直太朗のドキュメンタリー映画『素晴らしい世界は何処に』が3月28日から全国公開される。映画のエンディングで流れた新曲『新世界』が映画公開日と同日に楽曲配信されることが発表された。 フォークシンガー森山直太朗。昨年まで行われた総動員数12万人、計107本(国内102本、海外5本)、キャリア最大規模のツアーとなったデビュー20周年アニバーサ リーツアー『素晴らしい世界』、国内最終公演となっ