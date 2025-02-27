推進協議会の定例会高松市 中学校の部活動の地域移行について香川県の自治体が実証事業の成果を報告しました。 推進協議会の定例会が高松市で開かれ、香川県教育委員会や17の市と町から担当者が出席しました。 少子化や教員の働き方改革を背景に、国は中学校の部活動を段階的に地域のクラブなどに移行する方針を示しています。 27日は2024年度に実証事業を行った8つの市と町が成果や課題を報告しました。 琴