写真：USA TODAY Sports/ロイター/アフロ カブス・今永昇太投手（31）が2月26日（日本時間27日）にオープン戦初となるジャイアンツ戦で先発した。 3月に東京ドームで行われるドジャースとの開幕戦で開幕投手を務めることが決まっている今永昇太投手。 この日オープン戦初戦で先発。2回2/3、53球を投げ打者13人と対戦。6三振を奪ったが、1本塁打を含む3安打3失点に終わった。 1回裏、先頭イ・ジ