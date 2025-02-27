佐々木朗希（c）SANKEI ドジャースの佐々木朗希投手（23）は現地時間26日（日本時間27日）、ノンブルペン組に混ざり午前中に軽いメニューの練習をこなした。 フィールドにグラブ無しで出て来た佐々木は、チームメイトたちと共にストレッチとランニングを行った。 その後は途中で一人別のフィールドに移動し、ウォーニングトラックで走り込みを実施。 走り込みを終えるとクラブハウスに戻