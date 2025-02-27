東京時間17:47現在 香港ハンセン指数 23718.29（-69.64-0.29%） 中国上海総合指数 3388.06（+7.85+0.23%） 台湾加権指数 23053.18（-349.37-1.49%） 韓国総合株価指数 2621.75（-19.34-0.73%） 豪ＡＳＸ２００指数 8268.22（+27.54+0.33%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74652.75（+50.63+0.07%） ２７日のアジア株は総じて下落。上海株は小幅続伸。一時マイナス圏に転じたものの、来