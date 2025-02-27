ユーロ圏１０年債利回り格差 仏７３ｂｐ今週は縮小傾向 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%） ドイツ2.443 フランス3.168（+73） イタリア3.564（+112） スペイン3.064（+62） オランダ2.628（+19） ギリシャ3.269（+83） ポルトガル2.957（+51） ベルギー3.017（+57） オーストリア2.861（+42） アイルラン