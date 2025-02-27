【ソウル聯合ニュース】韓日間の徴用訴訟問題を巡り、韓国政府傘下の「日帝強制動員被害者支援財団」が日本企業の賠償金を肩代わりする同政府の解決策を拒否してきた被害者の遺族が２７日までに受け入れた。同財団と韓国外交部によると、この遺族は２６日に賠償金相当額と遅延利子を受け取ったという。被害者は、２０１８年に韓国大法院（最高裁）で三菱重工業に対する勝訴が確定した。同年に勝訴が確定した被害者１５人のうち