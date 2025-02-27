27日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝149円台前半で取引された。午後5時現在は前日比27銭円高ドル安の1ドル＝149円26〜28銭。ユーロは55銭円高ユーロ安の1ユーロ＝156円36〜40銭。トランプ米大統領が欧州連合（EU）からの輸入品に課す関税について「25％になるだろう。近く発表する」と述べたことで、米経済への影響を懸念した円買いドル売りがやや優勢だった。反動でドルを買い戻す動きもあり、市場では「もみ合い