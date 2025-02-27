オリックスは２７日、楽天との２０２５年シーズン開幕戦（京セラドーム大阪）でアイドルグループ「なにわ男子」の藤原丈一郎が始球式を務めることを発表した。開幕戦での始球式は４年連続４度目となる藤原は球団を通じて「今年もこの季節がやってきました！４年連続京セラドーム大阪で始球式を務めさせていただくことが決まり、とてもうれしい気持ちでいっぱいです！」と意欲。続けて「過去３年間の成績が３ボールなのでフォア