まさに青天の霹靂（へきれき）でした。中国・山東省で信号待ちをしていたタクシーのトランクが突然、爆発。衝撃で車体の一部が吹き飛び、後部座席の窓は粉々です。幸い客を乗せておらず、運転手にもけがはありませんでしたが…。その後、車は炎上。消防車が出動する騒ぎとなりました。一体、何が起きたのでしょうか。浮上しているのが「ガス漏れ」の可能性。映像を確認すると、トランクの中にガスボンベのようなものが見