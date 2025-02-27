徳島県によりますと、2月17日から23日までの一週間に、徳島県指定37の医療機関で確認された新型コロナウイルスの感染者は、前の週より28人少ない215人で、1医療機関当たりの平均は5.81人で、2週ぶりに減少しました。徳島県独自の注意喚起メッセージは、「注意」が継続中です。一方、インフルエンザは、県指定37の医療機関で前の週より9人少ない55人の感染が確認されました。1医療機関当たりの平均は1.49人で、こちらは5週連