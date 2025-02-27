札幌市清田区真栄3条2丁目の道道で陥没が見つかった問題で27日、穴の内部には舗装の上から見える範囲よりも大きな空洞があることがわかった。現場の道路を管理する札幌市は、北海道開発局や寒地土木研究所、北海道の協力も得ながら原因究明を進めている。午後5時時点で、復旧の見通しは立っていない。道路陥没が見つかった現場＝2025年2月26日午前、札幌市清田区真栄3条2丁目、札幌市提供清田区土木部によると、穴が発見された