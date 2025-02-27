札幌市清田区真栄3条2丁目の道道で陥没が見つかった問題で27日、穴の内部には舗装の上から見える範囲よりも大きな空洞があることがわかった。現場の道路を管理する札幌市は、北海道開発局や寒地土木研究所、北海道の協力も得ながら原因究明を進めている。午後5時時点で、復旧の見通しは立っていない。道路陥没が見つかった現場＝2025年2月26日午前、札幌市清田区真栄3条2丁目、札幌市提供清田区土木部によると、穴が発見された
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 別荘での写真削除…大谷夫妻不穏
- 2. 楽天モバ不正侵入 中高生3人逮捕
- 3. 何があった アイドル急逝に絶句
- 4. 芸能界の上納「何回か見てます」
- 5. 中村芝翫が愛人と破局 独占告白
- 6. 義娘との関係は…百恵さんの現在
- 7. 東京の「18禁新名所」衝撃の光景
- 8. 中居氏 遅かれ早かれ消えていた?
- 9. コウモリ食べて1カ月で53人死亡
- 10. 青学大ランナー驚きの「出演料」
- 1. 楽天モバ不正侵入 中高生3人逮捕
- 2. 青学大ランナー驚きの「出演料」
- 3. 「多産DV」夫がとった衝撃の手段
- 4. 元時津風親方を逮捕 違法駐車
- 5. 吉本 オンカジめぐり今後の対応
- 6. 行方不明の警視発見 死亡を確認
- 7. 女性客のコップに体液入れたか
- 8. タワマン夫婦殺傷「猟奇的犯行」
- 9. メルカリ コメ販売煽り文を削除
- 10. 高校授業料の無償化「結局増税」
- 1. 高校無償化「教育格差が広がる」
- 2. 雅子さま 19年私的旅行されぬ訳
- 3. 100人超と関係 16歳少女を利用か
- 4. 金子恵美氏 番組で維新を猛批判
- 5. サンリオ クロミ巡る訴訟で声明
- 6. 入籍し夫一変 信じられない一言
- 7. 冷凍することで美味しくなる食材
- 8. 金子恵美氏 田崎史郎氏に物申す
- 9. 陛下から悠仁さまへメッセージ
- 10. 愛子さま 一般参賀装いに絶賛も
- 1. コウモリ食べて1カ月で53人死亡
- 2. BTSにキス 邦人女性に韓出頭要請
- 3. カタール航空 飛行中に乗客死亡
- 4. 盗まれたクレカで宝くじ当せん
- 5. 筑波大生不明 元恋人の判決破棄
- 6. 中国で出産体験 3時間で腸が壊死
- 7. ウ大統領が衝撃発言「核保有も」
- 8. 西洋人が精子提供 未婚の母謝罪
- 9. 世界初 宇宙ゴミに15mまで接近
- 10. マスク氏 赤字削減せねば米破産
- 1. 「トロピカーナ」倒産寸前の危機
- 2. 母が衰弱も見て見ぬふり 娘は涙
- 3. みずほ貸金庫窃盗は30代女性行員
- 4. 「独身税」が導入? 具体的な内容
- 5. 「Fラン大学は無意味」は本当?
- 6. 初任給30万円「やる気」そぐ恐れ
- 7. 独り負け 欧州で進むテスラ離れ
- 8. 退職金2500万 1年で失ったワケ
- 9. レジで怒鳴る人に謝罪 逆効果?
- 10. 瓶コーヒー終了へ 銭湯で衝撃
- 1. Amazonセール目前 注目商品は?
- 2. 無料版Officeアプリをリリース
- 3. JINS メガネにつけるマウス発売
- 4. G-SHOCK定番 30周年を祝う復刻版
- 5. 【明日から】Amazon スマイルSALEでニューバランスがセール価格に
- 6. Amazonセール目前 飲料もお得に
- 7. 太平洋の深海で「異常」見つかる
- 8. 「侍タイムスリッパ―」最速配信
- 9. 首疲れに ヘッドレストを後付け
- 10. メルカリハロ 登録者1000万突破
- 11. 「人種差別主義者」を自動的に「トランプ」に変換、米アップルが不具合修正
- 12. ついに iOS向けフォトショ登場
- 13. 姓名「ヌル」数々の問題に遭遇
- 14. Windows 11スタートメニュー改良、ドラッグトレイ機能も登場
- 15. 最近見つかった「失われた文明」
- 16. 楽天モバイル、「iPhone 16e」の価格は11万円～ 買い替えプログラムで5.5万円～
- 17. 楽天モバイル販促 最大1万P進呈
- 18. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正月特別パッケージの注文受付開始
- 19. Steam Deckは発売から3年で約400万台売れてハンドヘルドゲーミングPC市場の50％を支配
- 20. ソフトバンク、Tポイントに資本参加 - サービス向上にTポイントを活用
- 1. 別荘での写真削除…大谷夫妻不穏
- 2. 大谷 CM撮影でおむすび19個食す
- 3. 986億円後払いの大谷 奇妙な真実
- 4. 大谷の「睡眠妨害」に1億ドル
- 5. 本田真凜の近影「変わりすぎ」
- 6. K-1王者の暴力被害 富士の樹海へ
- 7. 朗希の妻を待つ「顔バレ」可能性
- 8. 大谷「理想の上司」2位に賛否
- 9. 立ったままダウン 衝撃KOの瞬間
- 10. 尚弥をPFPから除外すべき 米
- 1. 何があった アイドル急逝に絶句
- 2. 芸能界の上納「何回か見てます」
- 3. 中村芝翫が愛人と破局 独占告白
- 4. 義娘との関係は…百恵さんの現在
- 5. 中居氏 遅かれ早かれ消えていた?
- 6. 斉藤慎二 モザイク処理でTV出演
- 7. 日枝久氏が委員辞任 現在入院中
- 8. 谷原 とてもショックな情報知る
- 9. 松田聖子 歯科医の夫が大出世か
- 10. 中居氏 金スマに最後の差し入れ?
- 1. 10kg減 40代主婦の簡単習慣とは
- 2. 1カ月で5kg減量 簡単ダイエット
- 3. しゃぶ葉 牛たん食べ放題復活へ
- 4. 「アソコがクサい」トイレで解決
- 5. 旅行中に消えた友人 2時間後に
- 6. 駐車場でドアノブいじる不審女性
- 7. 最強すぎる しまむらの大本命鞄
- 8. 義母の手作りプレに妻の本音爆発
- 9. ユニクロで一目惚れ 絶賛の逸品
- 10. 嘘の妊娠で略奪婚 女性の末路