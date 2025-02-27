【第31話】 2月27日 無料公開 講談社は2月20日、すしじろう氏によるマンガ「どう頑張ってもHになっちゃう幼なじみ」第31話「咲夜ちゃんといっしょ その2」の無料公開をマガポケで開始した。 本作は天然なヒロイン・愛梨ちゃんと幼なじみのゆーくんによる4コマラブコメディだが、恋心と愛欲が空回っていつもエッチなアクシデントが勃発する。第30話では、愛梨がかけた催眠