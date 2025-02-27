【第39話】 2月27日 公開 秋田書店は2月27日、板垣恵介氏によるマンガ「刃牙らへん」第39話を「チャンピオンクロス」で公開した。価格は70ポイント。 本作は「刃牙」シリーズ6作品目となる最新作で、ジャック・ハンマーを主人公に据えた物語となっている。なお、現在チャンピオンクロスでは第37話などが無料公開されている。 【最新話】 □第39話のペー